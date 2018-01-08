Два крупных инвестора Apple — хедж-фонд Jana Partners и Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (California State Teachers’ Retirement System, CalSTRS) — обратились к компании с призывом тщательно изучить воздействие использования смартфонов на здоровье детей.

В письме инвесторы пишут, что совместно с экспертами по детскому развитию изучили ряд уже проведенных исследований, связавших использование электронных устройств и проблемы с концентрацией внимания, эмоциональным здоровьем, сном и способностью сопереживать. Одно из исследований, в частности, выявило, что использовавшие смартфоны три или более часа в день подростки с большей вероятностью совершают самоубийства, чем их сверстники, пользующиеся гаджетами час в день и менее.

Инвесторы считают, что полностью перекладывать ответственность за использование гаджетов детьми на родителей неправильно. Apple должна разработать больше возможностей и программных инструментов, которые позволят родителям эффективно контролировать использование смартфонов их детьми. В нынешнем виде функции "родительского контроля" в операционках Apple позволяют лишь полностью запретить доступ к определенным приложениям или контенту, а сторонние приложения такого рода не обладают достаточной функциональностью, а их эффективность не подтверждена авторитетными исследованиями.

Авторы открытого письма к Apple призывают компанию выделить (или нанять) топ-менеджера, который бы курировал вопросы воздействия гаджетов на детей, и выпускать ежегодные отчеты по аналогии с отчетами о воздействии на окружающую среду. Также предлагается создать при Apple комитет из экспертов по детскому развитию, начать делиться статистикой использования гаджетов с исследователями-психологами, а в ПО создать опции для более тонкой настройки контроля доступа.

Jana Partners и CalSTRS в сумме владеют бумагами Apple на $2 млрд — незначительная доля от текущей 898-миллиардной капитализации компании. Однако обе организации весьма влиятельны, пишет TechCrunch — управляющий директор Jana Partners Барри Розенштейн не так давно заставил розничную сеть Whole Foods искать покупателя; в итоге премиального продуктового ритейлера купила Amazon. CalSTRS, управляющая пенсионными накоплениями преподавателей государственных школ штата Калифорния, является вторым крупнейшим в США государственным пенсионным фондом.