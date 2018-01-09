В прокуратуре Франции начато предварительное расследование в отношении американской Apple в связи с возможным обманом и намеренным ухудшением пользовательских качеств продукции со временем. Поводом к расследованию, о котором со ссылкой на источники сообщает Reuters, стала жалоба потребительской организации.

По словам источника информагентства, открытое в прошлую пятницу расследование ведет французский аналог Роспотребнадзора — DGCCRF, являющееся подразделением министерства экономики. Разбирательство может занять месяцы, отмечает Reuters, после чего дело либо закроют, либо передадут в суд для более углубленного расследования.

Напомним, в декабре Apple призналась, что без ведома пользователей внесла в операционную систему iOS, на которой работают смартфоны iPhone и планшеты iPad, изменения, снижавшие производительность iPhone старых моделей с изношенными батареями ради избежания внезапных перезагрузок и выключения аппаратов. В ответ на вал критики в Apple удешевили замену батарей в смартфонах более чем вдвое и пообещали модифицировать iOS так, чтобы пользователь мог узнать больше о состоянии устройства и том, замедляется ли его аппарат из-за "состарившегося" аккумулятора.

По французским законам компанию, намеренно ускоряющую устаревание своей продукции ради повышения спроса на новинки, могут оштрафовать на сумму до 5% от годового объема продаж. Представители Apple во Франции и США в ответ на запросы Reuters отказались прокомментировать начатое расследование.

В США против Apple в последние недели уже подан ряд исков в связи с намеренным замедлением работы смартфонов iPhone 6, 6s и 7. Компанию обвиняют, в частности, в "обманных, аморальных и неэтичных" действиях, которые нарушают законы о защите прав потребителей.