В США В Лас-Вегасе стартует самая большая в мире выставка потребительской электроники CES. Но фактически шоу уже началось, и уже представлены новинки от Nvidia и Acer.

NVidia в этом году на CES выступает в роли уже фактически главного разработчика железа и программного обеспечения для беспилотных автомобилей. От денег геймеров разумеется никто не отказывается, но большая часть доклада, основателя компании Жэньсюнь Хуана посвящена именно автопрому ближайшего будущего.

Например, именно здесь было объявлено о партнерстве с Volkswagen, с Uber, который недавно заказал 24 тысячи машин под переделку в роботизированные такси и с Baidu, то есть с крупнейшим китайским поисковиком, который как и Google разрабатывает беспилотные автомобили и становится для Nvidia фактически выходом на самый быстрорастущий рынок планеты. Подробности – в программе Вести.net.