Ведущие производители ПК решили, что "ассистент" от Amazon будет не менее полезен пользователям, чем встроенная в Windows 10 Microsoft Cortana. Alexa начнет работать на десятках моделей персональных компьютеров с Windows 10, выпущенных в 2018-м году — в частности, продукции Acer, Asus, HP и Lenovo.

Речь не идет о "сотрудничестве" со встроенной в Windows "помощницей" Cortana, о планах наладить которое Amazon и Microsoft объявили летом — Alexa заработает на настольных ПК и ноутбуках совершенно самостоятельно. Для этого, пишет The Verge, к весне 2018-го выйдет специальное Windows-приложение от Amazon. Оно сможет откликаться в любой момент на ключевое слово, либо запускаться по нажатию комбинации клавиш на клавиатуре.

Напомним, Amazon и Microsoft в конце лета пообещали "подружить" своих голосовых помощниц до конца года, однако этого так и не случилось. Предполагалось, что пользователь Windows-ПК сможет попросить у Cortana запустить Alexa, и далее взаимодействовать уже с сервисом Amazon, а владельцы смарт-колонок Amazon Echo получат доступ к Cortana, больше "знающей" об их предпочтениях, расписании и т.п. благодаря интеграции в Windows.

Полноценно использовать Alexa на ПК с Windows 10 смогут лишь владельцы устройств, оборудованных соответствующими микрофонами, способными "слышать" пользователя на расстоянии из любой точки комнаты. Например, HP установит Alexa на свой стильный десктоп Pavillion Wave, который внешне напоминает скорее аудиоколонку, чем компьютер.

Тот факт, что Amazon договорилась с многочисленными партнерами Microsoft об интеграции Alexa в обход ранее анонсированного соглашения с разработчиком Windows, заставляет усомниться в перспективах объявленного летом партнерства. Создается впечатление, что в Microsoft оставили надежду победить в войне голосовых помощников. Возможно, в компании готовятся "перепрофилировать" Cortana таким образом, чтобы сервис не конкурировал напрямую с Alexa и Google Assistant, переориентировавшись на другие задачи.

Судя по количеству анонсов на проходящей в эти дни в Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES, "мультиплатформенные" голосовые помощники — работающие на устройствах разных произхводителей Amazon Alexa и Google Assistant — фактически поделили между собой бурно растущий сегмент устойств с голосовыми интерфейсами. Это не только смарт-колонки, но и телевизоры, а также гибридные гаджеты с микрофоном, колонками и экраном, аналогичные Amazon Echo Show.