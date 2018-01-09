Компания Sony дополнила линейку смартфонов средней ценовой категории тремя новыми моделями. Xperia XA2 располагает 23-мегапиксельным основным "глазком", Xperia XA2 Ultra — двумя селфи-камерами, а Xperia L2 — фронтальной "широкоуголкой". Новинки были анонсированы на выставке CES 2018, проходящей в Лас-Вегасе.

Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra комплектуются процессорами Qualcomm Snapdragon 630, сканерами отпечатков пальцев на задней крышке и работают на Android 8.0 Oreo. В России эти модели будут представлены в версии с поддержкой двух SIM-карт. XA2 обладает 5,2-дюймовым экраном Full HD и аккумулятором емкостью 3300 мА*ч, XA2 Ultra — 6-дюймовым дисплеем 1080р и батареей на 3580 мА*ч.

Xperia XA2 оборудован 23-мп камерой и матрицей Sony 1/2.3” Exmor RSTM с функцией записи 4K-видео и поддержкой режима замедленной съёмки со скоростью 120 кадров в секунду. Спереди — широкоугольная 8-мп фронтальная камера с углом обзора объектива 120°. В XA2 Ultra установлена такая же основная камера, но селфи-камер у этого смартфона две: одна с разрешением 16 мп и оптической стабилизацией изображения и вторая 8-мегапиксельная с углом обзора 120°.

Вместе с этим Sony показала и более доступную модель — Xperia L2 с 5,5-дюймовым экраном, батареей объемом 3300 мА*ч, сканером отпечатков и поддержкой двух "симок". Камеры у этого смартфона попроще: 13-мп основная и широкоугольная "фронталка" на 8 мп. Работать Xperia L2 будет на Android 7.1.1 Nougat.

Выход новинок ожидается в этом месяце. Цены будут объявлены позднее.