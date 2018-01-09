Смартфонные процессоры стали настолько мощными, что вполне годятся для ноутбуков, нацеленных на повседневные задачи. Ассортимент таких устройств, ставших реальностью благодаря адаптации Windows 10 к работе на ARM-чипах, пополнился новинкой от компании Lenovo — представленным на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2018 "планшетобуком" Miix 630.

Устройство состоит из планшета с FullHD-экраном диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920 на 1280 точек, а также магнитной обложки-клавиатуры. Последняя выполнена качественно — клавиши полноценные, с ходом в 1,3 мм, а раскладка аналогична ноутбукам серии Thinkpad, пишет Engadget. Издание отмечает, что печатать на Lenovo Miix 630 весьма удобно.

Компьютер ориентирован на мобильных профессионалов, которые не используют регулярно ресуросоемкие приложения, но нуждаются в максимальном времени работы от батареи и возможности подключиться к интернету в любом месте. Lenovo Miix 630, по утверждению производителя, обеспечивает до 20 часов работы от одного заряда батареи. Речь, правда, идет о просмотре видео в автономном режиме, в других сценариях использования могут разряжать аккумулятор быстрее.

Новинка оборудована LTE-модемом с поддержкой не только nano-SIM, но и технологии eSIM, позволяющей подключаться к сотовым сетям без использования физической SIM-карты. Аналогичная технология использована, например, в планшетах iPad последних моделей. С учетом клавиатуры толщина Miix 630 составляет 15,6 мм, а вес — 1,33 кг, то есть как у не самого компактного ультрабука.

С процессором в новинке все понятно — это восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835, использовавшийся в минувшем году Samsung, LG, Sony и другими производителями в их флагманских смартфонах. Оперативки может быть установлено до 8 ГБ, а емкость встроенного накопителя (это не SSD, а флеш-память стандарта UFS 2.0, как у флагманских смартфонов) достигает 256 ГБ. Стоимость новинки в базовой конфигурации (Lenovo пока не приводит ее точные спецификации) составит в США 799 долларов, а начало продаж намечено на второй квартал 2018 года.

Технические характеристики Lenovo Miix 630

Дисплей: 12,3”, 1920x1280 точек

ОС: Windows 10 Pro

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835

Графика: Adreno 540

Оперативная память: до 8 ГБ

Накопители: до 256 Гб

Аудио: 2х1 Вт

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE

Разъёмы: 1xUSB-С, SD, nanoSIM

Батарея: до 20 ч.

Вес: 1,37 кг с клавиатурой

Габариты без клавиатуры (ШхДхВ): 293х210х7 мм

Ранее, в начале декабря, компьютеры на Qualcomm Snapdragon 835 с Windows 10 анонсировали HP и Asus. HP Envy x2 представляет собой гибридный планшет с обложкой-клавиатурой в стиле Microsoft Surface, а Asus NovaGo 2 — ноутбук-трансформер 2-в-1. HP обещает объявить цену своего устройства на старте продаж в апреле 2018-го, а вот ASUS с ценником уже определилась — 599 долларов за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, и 799 — за комбинацию 8/256 ГБ. Оба устройства полностью лишены традиционных портов USB, полагаясь на USB 3.1 для подключения периферии.