Министерство обороны РФ приняло решение полностью отказаться от использования операционной системы Microsoft Windows, даже на офисных ПК. Вместо американских "окон" решили использовать российскую разработку, Astra Linux, которая уже успешно применяется в войсках.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны; затем информацию подтвердил в интервью РБК Дмитрий Донской — директор по развитию компании "РусБИТех", разрабатывающей Astra Linux. По словам Донского, военные начали закупать российскую операционку еще в 2010-м, а сейчас решили перейти на нее полностью.

Для обычных компьютеров, не задействованных непосредственно в выполнении оборонных задач, министерство закупит специальную версию Astra Linux со встроенным офисным пакетом LibreOffice (распространяется как ПО с открытым исходным кодом) и отечественной системой электронного документооборота "Пергамент".

По данным "Известий", за последнее время Минобороны перевело на Astra Linux большинство военных автоматизированных систем управления. За внедрение новой ОС на персональные ПК отвечают два управления МО — связи и развития информационных технологий. Если новая ОС будет соответствовать требованиям военных, ее установят на все компьютеры в ведомстве. В будущем ее же планируется использовать на специальных служебных смартфонах и планшетах российских военных.