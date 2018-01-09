Компания Apple отреагировала на требования инвесторов, ранее выразивших опасения насчет влияния "айфонов" на здоровье детей, и согласилась добавить в операционную систему iOS больше возможностей для родительского контроля. "Apple всегда заботилась о детях, и мы усердно работаем над созданием мощных продуктов, которые вдохновляют, развлекают и воспитывают детей, в то же время помогая родителям защищать их в онлайне", — цитирует Bloomberg представителей фирмы.

Функции родительского контроля на iPhone в их текущем виде весьма ограничены: с их помощью можно лишь полностью запретить ребенку доступ к определенным приложениям, сайтам, фильмам, песням и книгам, а также подключению к сотовым сетям. "На будущее у нас запланированы новые функции и улучшения, которые расширят возможности и сделают эти инструменты еще более надежными", — добавили в Apple.

Apple подверглась критике со стороны двух крупных инвесторов — хедж-фонда Jana Partners и Пенсионного фонда учителей штата Калифорния (CalSTRS) — несколько дней назад. Ссылаясь на исследования, акционеры заявляли, что многочасовое пользование i-устройствами вредит психическому здоровью детей.

Одно из исследований, в частности, выявило, что использовавшие смартфоны три или более часа в день подростки с большей вероятностью совершают самоубийства, чем их сверстники, пользующиеся гаджетами час в день и менее. По мнению инвесторов, Apple предоставляет родителям недостаточно возможностей по ограничению потребления контента на "айфонах" детьми. Компанию призвали разработать больше инструментов, которые позволят родителям эффективно контролировать использование смартфонов их детьми, а также сформировать при Apple комитет из экспертов по детскому развитию.