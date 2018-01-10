Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance анонсировала следующее поколение стандарта беспроводных сетевых соединений. Новая версия защищенного протокола — WPA3 (Wi-Fi Protected Access III) — придет на смену устаревшему WPA2, который был взломан в прошлом году.

Текущая версия криптопротокола WPA, который обеспечивает защищенную передачу данных между беспроводной точкой доступа и устройствами, была утверждена более 13 лет назад, задолго до массового распространения смартфонов, планшетов, "умных" часов и гаджетов "интернета вещей". WPA2 был скомпрометирован в октябре 2017-го: вскрывшаяся уязвимость позволяла хакерам, находившимся в зоне действия домашней или офисной сети, получить пароль от Wi-Fi, прослушивать интернет-трафик и перехватывать любую информацию, передающуюся по незашифрованным каналам связи.

Поскольку WPA2 считать безопасным больше нельзя, отраслевая группа занялась разработкой новой версии защищенного протокола. WPA3 предлагает два ключевых улучшения. Первое — усиленная защита от брутфорс-атак, когда хакеры пытаются подобрать учетные данные по словарю предполагаемых паролей. После слишком многих неудачных попыток угадать пароль система будет блокировать злоумышленника.

Вторая важная особенность WPA3 — индивидуальное шифрование данных в открытых сетях Wi-Fi. Теперь, при подключении к публичным, незашированным точкам доступа в кафе и аэропортах, будет шифроваться каждое отдельное соединение между устройством и роутером.

Как отмечает ZDNet, это сделает невозможным перехват информации между гаджетами, находящимися в одной сети. Как ожидается, сертифицированные по WPA3 устройства начнут выходить уже в этом году.