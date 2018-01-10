Самый известный производитель экшен-камер, GoPro, уходит с рынка дронов и готовится к продаже. Об этом сообщил ее генеральный директор Ник Вудман.

Накануне компания обнародовала отчет о доходах и объявила, что беспилотник Karma станет первым и последним дроном для GoPro. Очевидно, опыт оказался слишком неудачным. По мнению экспертов, компания выпустила продукт незавершенным и слишком дорогим, он стоил 800 долларов. А примерно спустя месяц GoPro была вынуждена отозвать все проданные Karma, они слишком быстро разряжались в полете, не успевали садиться и просто падали.

Из-за слабых продаж и этой неудачи с питанием GoPro закончила 2016 год с убытком в 373 миллиона долларов. Ситуация немного улучшилась в прошлом году, но это не помогло компании. Сейчас ее ситуация с долгами такова, что GoPro вынуждена не просто закрыть подразделение Karma.

После объявления о снятии Karma с выпуска, акции GoPro упали на 30 процентов. Гендиректор компании почти мгновенно появился в эфире CNBC и рассказал: компания готовится к продаже, но лучший вариант для нее – стать дочерним подразделением какого-нибудь гиганта.

Ник Вудман, гендиректор GoPro:

"Если у нас есть шанс повысить узнаваемость GoPro по всему миру, и для этого надо стать частью большей компании, это вариант для нас. Но конечно нам хотелось бы быть независимыми. Мы хотим выйти в прибыль во второй половине этого года."

После этого интервью стало известно, что GoPro была готова к продаже еще несколько месяцев назад, компания наняла консультантов из JPMorgan для составления предложения. Эксперты добавляют: какой бы гигант ни купил GoPro, ее нынешнее решение по уходу с рынка дронов рискует стать поворотным в этой отрасли.

Ведь таким образом единственным крупным игроком на рынке остается китайская DJI. И если раньше китайцы были вынуждены считаться хотя бы с потенциальным конкурентом в лице известного бренда GoPro, то на сегодняшний день, фактически, название DJI становится синонимом слова "дрон".

Но вернемся к главной выставке потребительской электронике в Лас-Вегасе, которая стартует только завтра, но уже второй день поставляет новости. Среди глобальных компаний, которые решили анонсировать новые продукты до официального начала CES, оказалась и американская Seagate, производитель всевозможных накопителей.

Вот, например, под французским, премиальным, брендом LaCie она обещает выпустить устройство для бэкапа карт памяти, совместно с теперь уже безусловно главным производителем любительских квадрокоптеров. Называться автономный винчестер будет DJI Copilot.

"Новинки Seagate, по крайней мере для потребительского рынка, собраны вот за этим небольшим столом. Это маленький и очень быстрый SSD-накопитель, это, с собачкой JDcom, это внешний винчестер, он же со встроенной батареей (то есть смартфон заряжать можно будет), это совместный продукт для китайского рынка, в Россию поставляться не будет, нам не интересен.

Нам интереснее огромный, во всех смыслах этого слова, 2-терабайтный винчестер. В нем тоже есть батарея, но это не главное. Гораздо интереснее, что здесь есть слот для карт памяти формата SD, порт USB Type-C и обычный USB Type-A. Что это значит? Это значит, что если вы где-то далеко от цивилизации, например в горах, и снимаете например дроном, и у вас закончилось место на карте памяти, вы можете вставить карту в винчестер, нажать кнопку и за пару минут все скопируется и можно снимать дальше.

Что здесь любопытно? То, что это называют революционным решением. Это, конечно, никакая не революция, точно такие внешние винчестеры были популярны 15 лет назад, когда цифровая фотография уже появилась, а карты памяти были маленькими и дорогими. Сегодня эта проблема, казалось бы, ушла. Карты стоят не дорого и они объемные. Но тут появилось видео 4K HDR. И проблема вернулась. А вместе с ней вернулось и традиционное решение.

Обидно тут, что вместе с полезными вещами, вернулся и странный момент, тут помимо прочих разъемов, есть разъем для питания. То есть предполагается что винчестер будет запитываться от оригинального разъема и внешнего оригинального блока питания. И это при том, что здесь есть USB Type-C от которого можно было бы всё запитать. Зачем заставлять людей таскать в горы оригинальный зарядник – не понятно. На вопрос, можно ли по человечески зарядить устройство через USB Type-C мне ответить не смогли. Конкретно этот образец так заряжаться отказался. Но он не серийный. Может быть, в серии будет лучше заряжаться?"