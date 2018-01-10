Telegram уже в ближайшее время может запустить свою криптовалюту. Слухи об этом активно муссируются в мировой прессе. Есть даже конкретные сроки, якобы в марте электронная валюта будет доступна к покупке для всех желающих. Так ли это расскажет программа Вести.net.

Основатель Telegram Павел Дуров пока не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Но инвестиционные материалы мессенджера уже во всю изучают участники выставки CES, а это косвенно может означать, что работа по запуску новой криптовалюты, все же ведется.

Как сообщил TechCrunch, Павел Дуров и команда мессенджера уже ищут крупных инвесторов. Среди них они хотят распределить новую криптовалюту, на сумму около 500 миллионов долларов.