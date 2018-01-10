Планы Huawei начать продавать свои устройства через американских сотовых операторов терпят крах. Власти США подозревают производителя смартфонов в тесных связях с китайским правительством и, опасаясь шпионажа, оказывают на крупнейшие телекоммуникационные компании страны политическое давление.

Как сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal, на проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES Huawei должна была объявить о партнерстве с одним из крупнейших в США сотовых операторов — AT&T. Однако в последний момент американская компания отказалась продавать через свои салоны смартфоны Huawei.

По данным The Information, это стало результатом политического давления — конгрессмены и сенаторы обратились в Федеральную комиссию по связи AT&T задуматься о возможных рисках в области безопасности. Политики подозревают Huawei в тесных связях с Компартией и спецслужбами Китая и опасаются, что в ее смартфонах могут скрываться шпионские "закладки".

Как пишет AndroidPolice.com, с аналогичными проблемами столкнулся и другой крупнейший сотовый оператор США, Verizon, также ведущий переговоры с Huawei о продаже ее смартфонов.

Формально Huawei, являющаяся третьим производителем смартфонов в мире после Samsung и Apple, смартфоны в США уже продает — через онлайн-магазин. Однако реалии рынка в стране таковы, что 90% продаж аппаратов происходят через салоны ведущих операторов. Они предлагают клиентам разнообразные гибкие варианты оплаты — например, когда стоимость смартфона "размазывается" в виде ежемесячной добавки к платежам за услуги связи. Если продукция производителя не представлена в операторской рознице, шансов завоевать значительную долю рынка в США у него нет.

Huawei, тем не менее, представила на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES2018 ранее анонсированный в Европе Huawei Mate 10 Pro (читайте по этой ссылке наш подробный обзор смартфона). Как пишет The Verge, в конце презентации глава подразделения потребительских продуктов Huawei Ричард Ю рассказал о срыве соглашения с AT&T и отметил, что это сокращает возможности выбора для американцев. "Это большая потеря для нас, и также для операторов, но еще большая потеря для потребителей, потому что у них не будет наилучшего выбора", — сказал Ю.

Он напомнил, что шесть лет назад, когда уже глобально признанный производитель телеком-оборудования Huawei выходил на рынок смартфонов, ему пришлось завоевывать доверие с нуля. "Мы завоевали доверие китайских операторов, завоевали доверие развивающихся рынков... и также мы завоевали доверие операторов по всему миру, всех операторов в Европе и Японии, — сказал он. — Мы обслуживаем миллионы человек по всем миру. Мы доказали наше [высокое] качество, защиту приватности и безопасность".