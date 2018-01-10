Facebook в начале мая представит свой первый за много лет потребительский гаджет. Устройство под названием Portal станет первым готовым продуктом, разработанным в секретной лаборатории Building 8. Представители лаборатории в прошлом году публично заявили, что работают над интерфейсом мозг-компьютер, однако Portal — разработка иного рода.

О планах Facebook говорится в сообщении, опубликованном онлайновой новостной сетью Cheddar. По информации издания, Portal представляет собой домашнее устройство для видеочата — что-то вроде экрана с аудиосистемой и видеокамерами.

Portal частично напоминает представленную в прошлом году Amazon смарт-колонку с экраном Echo Show — такой гаджет можно установить на кухне или в гостиной и с помощью голосовых команд (либо нажимая на экран) совершать видеозвонки. Особенностью устройства Facebook, по информации Cheddar, будет способность распознавать лица нескольких пользователей и сопоставлять их с их аккаунтом Facebook, через который и будут совершаться звонки. Кроме того, гаджет сможет включать музыку из стримингового сервиса Spotify и показывать видео из Netflix.

Предполагаемая розничная цена Portal — 499 долларов. Однако ее могут и снизить ради повышения спроса, ведь упомянутая выше Echo Show стоит в два с лишним раза меньше — 230 долларов. По слухам, Марк Цукерберг заявил подчиненным, что его не волнуют доходы от продаж новинки. Главное— чтобы владельцы ею активно пользовались, в том числе — вместо смартфона.

Ожидается, что Portal представят на ежегодной конференции Facebook, F8, которая обычно проходит в мае. Не исключено, что девайс могли бы представить и раньше, однако 2017-й оказался для Building 8 весьма сложным. Секретную лабораторию покинули ряд ведущих сотрудников, также о грядущем уходе объявила руководившая ею полтора года Регина Дуган, ранее возглавлявшая аналогичное подразделение Google, а до этого — исследовательской агентство Пентагона, DARPA.