Российские госслужащие могут не указывать криптовалюты в декларации о доходах, которую они обязаны подавать каждый год. Так говорится в обновленных рекомендациях по составлению деклараций, которые разработал Минтруд, пишут в среду "Известия".

Выпущенные министерством новые методические рекомендации для чиновников "по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)" впервые упоминают цифровые валюты. В документе сказано, что "формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют".

Таким образом, ведомство отразило растущую популярность (и стоимость) биткоина, "эфира" и других криптовалют, при этом пока, по сути, отказавшись признавать их настоящими деньгами, в которых может даваться взятка. При этом документ обязывает указывать денежные подарки, полученные от родственников и других лиц, указывать места работы помимо основного (если они есть), а также отчитываться за расходы и доходы во время отпусков, больничных и других периодов, когда они не исполняют должностные обязанности.

По мнению экспертов, полностью исключить получения чиновниками взяток в криптовалютах нельзя. Однако возможностей потратить ее у них практически нет, придется продавать — а это уже связано с получением дохода в "настоящих" деньгах, который декларировать обязательно, рассказал изданию эксперт центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" Владислав Цепков.

Напомним, закон, обязывающий всех российских госслужащих отчитываться о доходах, вступил в силу в 2009 году, а в 2013-м к нему добавили требование отчитываться о крупных тратах. Президент, министры, федеральные чиновники и сотрудники администрации президента должны подать декларации до 1 апреля, а их региональные и муниципальные коллеги, работники госкорпораций, служащие Центробанка, Пенсионного фонда и федеральных страховых фондов — до 30 апреля.