Крупнейший в мире производитель смартфонов, южнокорейская Samsung, определилась с датой презентации своего следующего флагманского смартфона, Galaxy S9. Об этом глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донг Джин Ко сообщил журналистам издания ZDNet в ходе выставки CES2018 в Лас-Вегасе.

По словам Ко, анонс новинки будет приурочен к другой крупной технологической выставке — MWC в Барселоне. Хотя точной дат топ-менеджер Samsung не назвал, известно, что выставка пройдет в этом году с 26 февраля по 1 марта. Обычно Samsung представляет свои новинки за несколько дней до того, как MWC открывается для публики.

Как ожидается, Samsung представит две модификации флагманского смартфона — компактный Galaxy S9 и Galaxy S9+ с увеличенным экраном. Новинки придут на смену анонсированным в марте 2017-го в Нью-Йорке и поступившим в продажу в апреле Galaxy S8 и S8+. Эти аппараты стали первыми устройствами Samsung с "бескрайними", вытянутыми в высоту до соотношения сторон 18,5:9 дисплеями, и получили лестные отзывы экспертов и пишущих о гаджетах журналистов.

Судя по появлявшимся утечкам, Galaxy S9 и его "старший брат" не будут значительно отличаться от предшественников, по крайней мере, внешне. Заметнее всего станет уменьшенная почти до предела рамка под экраном, а также перемещенный в более удобное место — под объектив тыловой камеры — датчик отпечатков пальцев. Естественно, новинки получат новый процессор Qualcomm — Snapdragon 845 — и щедрые объемы встроенной и оперативной памяти. Кроме того, ожидается значительный скачок в качестве фото- и видеосъемки, по которому аппараты Samsung и так уже который год находятся в лидерах.

Новинками флагманской S-линейки Samsung, по словам Ко, не ограничится. Он пообещал, что в 2019-м корейская компания выпустит сгибаемый смартфон (ранее Ко говорил, что это может произойти уже в 2018-м). У Samsung уже не первый год есть технология для создания сгибаемых дисплеев, однако создать красивое и удобное устройство с таким экраном куда сложнее. По словам Ко, сейчас все упирается в адаптацию интерфейсов программного обеспечения для аппарата нетипичного форм-фактора.