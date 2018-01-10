Видеохостинг YouTube заблокировал 9 и 10 января десять русскоязычных каналов, а не 200, как сообщалось ранее. При попытке зайти в эти каналы выдается надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube".



По данным сервиса Kedoo Analytics, в число заблокированных каналов попали:



1. Ленивый Кот

2. Работа над ошибками

3. Хайп News

4. Алёшкин картон

5. Доктор Карлов

6. Кирилл Марков

7. TheMonsterDiman

8. Володя-качок

9. Вася Пупкин

10. Саша Пушкин

У самого популярного канала "Ленивый кот" было в месяц около 2 млн просмотров, у "Работы над ошибками" — чуть больше 1,4 млн, у "Хайп News" и "Алешкина картона" — 1,3 млн.

Google пока не комментирует случившееся. Но, по мнению экспертов, по всей видимости видеохостинг заблокировал аккаунт агентства, которое вело эти каналы. Ранее озвучивалось предположение, что YouTube удалил каналы, которые занимались накруткой просмотров.

В опубликованном ранее списке из 200 каналов большая часть из них была удалена еще в конце 2017 года