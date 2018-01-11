Второй случай возгорания батареи смартфона iPhone за последние два дня зафиксирован в Европе. Оба сгоревших аппарата находились в фирменных магазинах компании-производителя — Apple Store, и как минимум один из них начал перегреваться в процессе замены аккумулятора.

Последний инцидент произошел в Apple Store в центре испанской Валенсии — о нем сообщило местное издание Las Provincias. По его информации, возгорание произошло в помещении, где ремонтируют смартфоны. Сотрудники магазина немедленно вызвали пожарных, на место также прибыли несколько нарядов полиции.

Хотя задымившийся iPhone сразу засыпали песком, весь второй этаж здания заполнился дымом. Однако все обошлось без последствий и помощь пожарных не потребовалась. Модель смартфона не уточняется, как и то, находился ли аппарат в момент задымления в хранении, либо с ним проводились ремонтные работы.

Во вторник аналогичное возгорание произошло в другом европейском Apple Store — в Цюрихе (Швейцария), сообщили местные СМИ. Там батарея iPhone 6s Plus начала раскаляться прямо в руках сотрудника, ремонтировавшего смартфон, и обожгла его руку. Началось задымление, и из магазина пришлось эвакуировать всех находившихся там людей — всего около полусотни посетителей и сотрудников.

Напомним, в конце прошлого года Apple объявила об удешевлении замены аккумулятора в iPhone при обращении в официальный магазин или сервис-центр, в США цена услуги была понижена с 79 до 29 долларов. Скидку компания предложила в качестве извинения после того, как ее уличили в замедлении работы iPhone с изношенными аккумуляторами. В Apple сказали, что модифицировали ПО смартфонов таким образом, чтобы процессор не требовал слишком много энергии от батареи при пиковой нагрузке — это позволяет избежать внезапных перезагрузок и выключений аппарата. Не исключено, что скидка увеличила число обращающихся за заменой батареи пользователей, а это, в свою очередь, может пропорционально повысить частоту инцидентов с перегревом аккумуляторов.

В 2016-м другой "батарейный" скандал нанес серьезный удар по репутации главного конкурента Apple на рынке смартфонов, корейской Samsung. Ее флагманские смартфоны Galaxy Note7 дымились, взрывались и горели по всему миру, в результате чего модель сняли с производства. Позже выяснилось, что причиной брака, принесшего компании миллиардные убытки, стала ошибка при проектировании и недочеты сборки — слишком тесный для выбранного объема батареи корпус смартфона деформировал батарею, приводя к возгоранию.

Напомним, что, если корпус вашего смартфона выглядит хотя бы немного деформированным, как будто его что-то распирает изнутри, скорее всего, батарея изношена либо повреждена и требует замены. Продолжать использовать такой аппарат, не обращаясь в сервисный центр, может быть небезопасно.