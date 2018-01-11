На выставке CES в Лас-Вегасе прошла масштабная презентация корпорации Samsung. И основной упор был сделан на цифрового помощника, с помощью которого можно подключать одни устройства к другим. Пытается объединять свою технику в "умные" цепочки и LG — с помощью платформы ThinQ.

Лейтмотивом крайне пышной презентации Samsung стал мир "интернета вещей", точнее — взаимное подключение вещей интеллектуальных, как их здесь называют. Это вообще одна из главных идей современного IT-бизнеса: встроить во все, что можно, модемы, микрофоны, подключить к облаку и дать возможность человеку разговаривать с домашней утварью, а вещам — друг с другом.

Хотя бы потому, что популярность устройств для дома растет, и по прогнозам в 2018-м году их будет продано на 40% больше, чем в прошлом году. Для Samsung (а он пообещал подготовить всю свою продукцию к эпохе интернета-вещей) это, помимо всего прочего, еще и возможность всюду установить собственного цифрового ассистента. Причем буквально всюду. Поскольку Samsung владеет компанией Нarman, очень крупным поставщиком аудиосистем для авторынка, Bixby пытаются поселить и в автомобиле тоже, причем оттуда он будто бы может разговаривать с тем же "умным" домом.

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