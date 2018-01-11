В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES представлен принципиально новый вид персонального компьютера. У разработчиков получилась некая помесь ноутбука со смартфоном.

Практически ровно месяц назад Qualcomm, крупнейший поставщик процессоров для смартфонов, официально вышел на рынок компьютеров – ноутбуков и трансформеров. Концепция получила название Always Connected PC. То есть портативный компьютер со встроенным модулем сотовой связи, постоянно подключенный к сети, как смартфон.

Еще один плюс мобильного чипа в качестве основы ноутбука – большее время автономной работы. В общем, на презентации всё выглядело очень многообещающе. Но до сих пор живьем новых устройств почти никто не видел. Премьерные показы состоялись именно здесь, на CES. На полноценный тест первое знакомство не тянет, но хоть какое-то впечатление составить можно.

"Вот она, редкая пока еще возможность пощупать то, что обещает стать модным уже в ближайшее время. Та самая "квалкомовская" история – полноценный вин-планшет на мобильном процессоре Snapdragon. На самом деле потрогать можно, а сказать — почти нечего.

Называется оно Miix 630 от Lenovo, поставляться будет со второго квартала этого года, цена неизвестна, обещают, что поставляться будет по всему свету. Самое интересное во всей этой истории (полноценный Windows-трансформер, но с мобильным процессором Snapdragon) то, как он будет справляться с тяжелыми Windows-приложениями – обработкой видео, графики или играми.

Проверить это в рамках стенда невозможно, поэтому остается сказать две вещи. Железка собрана очень приятно, но я, по правде, ожидал, что устройства Qualcomm будут существенно тоньше и легче. А этот получается примерно в тех же габаритах, что традиционный, построенный на Intel, транcформер, уже продающийся на рынке. А поскольку аппаратная платформа Qualcomm занимает существенно меньше места, получается, что всё это место и заняли батареей. При таких раскладах заявленное время автономной работы в 20 часов, даже при наличии связи 4G LTE, уже не кажется невероятным.

Always Connected PC на мобильном процессоре Snapdragon, теперь — в исполнении Asus. Тут любопытно, что Asus сделали это в форм-факторе обычного традиционного ноутбука. Ну то есть он, конечно, может выворачиваться наизнанку, но этим сегодня никого не удивишь, на это многие способны. Так вот, форм-фактор обычного простого ноутбука позволяет этот Always Connected сравнить с обычным простым ноутбуком. В качестве обычного простого ноутбука у нас еще одна новинка от Asus, ZenBook Flip 14. И если их положить рядом, они почти не отличаются.

Они одинаковые по толщине, по габаритам, по весу. Строго говоря, по паспорту вот этот легче. Но всего на 10 грамм, так что будем считать эту разницу несущественной. А вот с точки зрения производительности их даже сравнивать не имеет смысла. Потому что здесь не просто не мобильный процессор, здесь Core i7, 16 ГБ и дискретная видеокарта от Nvidia впридачу.

Что у нас остается? У нас остается время автономной работы. Проверить не можем, можем поверить производителю. Здесь обещано 22 часа. Потрясающий результат. Здесь, при чудовищной мощи этого ноутбука, 13 часов. В принципе, вроде как в 2 раза меньше. С другой стороны, 13, даже 10 часов чистого времени автономной работы, как правило, до вечера хватает, даже на трансатлантический перелет может хватить. В общем, сложный выбор".