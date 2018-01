Сооснователь "ВКонтакте", в настоящее время руководящий разработкой мессенджера Telegram Павел Дуров попросил СМИ быть точнее, когда речь идет о "национальной принадлежности" сервиса. А именно — что он не является российским.

В твите, отправленном из Лондона, Дуров с недоумением отметил, что некоторые СМИ пишут о Telegram как о российском проекте. "У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране", — написал он:

Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country.