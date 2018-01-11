Сооснователь "ВКонтакте", в настоящее время руководящий разработкой мессенджера Telegram Павел Дуров попросил СМИ быть точнее, когда речь идет о "национальной принадлежности" сервиса. А именно — что он не является российским.

В твите, отправленном из Лондона, Дуров с недоумением отметил, что некоторые СМИ пишут о Telegram как о российском проекте. "У нас нет серверов, разработчиков, компаний, банковских счетов или офисов в этой стране", — написал он:

Not sure why some media would refer to @telegram as “Russia-based”. We have no servers, developers, companies, bank accounts or offices in that country. — Pavel Durov (@durov) 11 января 2018 г.

Так основатель Telegram отреагировал на статью в британской деловой газете The Financial Times, в заголовке которой сервис назвали "российским" мессенджером. Позже издание скорректировало заголовок, убрав вызвавшее недовольство Дурова слово.

В первые годы после создания мессенджера российские пользователи часто критиковали Telegram за отсутствие поддержки русского языка в интерфейсе. Разработчики реализовали ее лишь осенью 2017 года. Некоторые предполагали, что так выражается обида Дурова на российские власти, якобы приложившие руку к его смещению с поста главы "ВКонтакте".

В декабре прошлого года стало известно, что в настоящее время основной офис Telegram разместился в Дубаи. Именно в этом ближневосточном городе Дуров дал интервью журналистам Bloomberg, в котором рассказал о планах начать монетизировать мессенджер в 2018-м.

Судя по обнаруженным журналистами в интернете материалам, предприниматель планирует создать на базе Telegram блокчейн-платформу с собственной системой криптозащищенных платежей и новой криптовалютой — Gram. Объем средств, привлекаемых в ходе ICO, может достичь полумиллиарда долларов.