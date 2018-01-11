На выставке CES 2018, проводящейся в Лас-Вегасе, компания Google анонсировала новую категорию устройств: "умные дисплеи" с интегрированным голосовым помощником. По существу, эти новинки являются аналогами смарт-колонки с экраном Amazon Echo Show, только вместо Alexa в них "живет" виртуальный Google Assistant ("Ассистент Google").

Сами устройства будут изготавливать партнеры поисковика: их, в частности, выпустят Lenovo, JBL, LG и Sony. "Умные дисплеи", больше напоминающие планшеты или цифровые рамки, располагают экранами диагональю 8–10 дюймов, фронтальными камерами и встроенными динамиками различного качества. JBL Link View, например, укомплектован 8-дюймовой HD-панелью, 5-мегапиксельной "фронталкой", 10-ваттными динамиками и пассивным радиатором на задней панели.

Lenovo предложит два "умных экрана": 8-дюймовый (1280x800) за $200 и 10-дюймовый (1920x1200) за $250. Каждая модель оснащена 10-ваттным динамиком и 5-мп камерой. Новинка от Lenovo выйдет в июле, JBL также начнет поставки летом. LG и Sony покажут свои продукты позднее, пишет PCWorld.

Возможностей у смарт-дисплеев больше, чем у колонок Google Home. Обратившись к устройству, пользователь сможет не только приказать "Ассистенту" зачитать события из календаря, но и попросить его вывести на экран "карточки" с предстоящии встречами или карту с проложенным маршрутом.

На дисплее также могут показываться, например, диалог из видеочата Google Duo, картинка с домашних камер видеонаблюдения, изображения из "Google Фото", рецепты в удобочитаемом формате. Прикасаться к экрану не нужно: получив голосовую команду, помощник Google сам перевернет страницу.

Вместе с этим Google объявила о скором пришествии "Ассистента" на телевизоры, колонки и автомобильную систему Android Auto. Заинтересованность выпустить колонки со встроенным помощником выразили Anker Innovations, Bang & Olufsen, Braven, iHome, JBL, Jensen, LG, Klipsch, Knit Audio, Memorex, RIVA Audio и SōLIS, ТВ с Android TV — AirTV, TCL, Skyworth, Xiaomi, Changhong, Element, Funai, Haier, Hisense и Westinghouse. Также "Ассистент" появится на телевизорах LG 4K OLED и Super UHD с ЖК-экраном.

Кроме того, свыше 40 автопроизводителей согласились установить виртуального помощника Google в сервис Android Auto. Там "Ассистент" поможет с поиском заправок, позволит звонить, отвечать на сообщения, прокладывать маршруты на карте, отслеживать дорожную ситуацию (пробки и ДТП), не убирая руки с руля.