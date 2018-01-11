Инженеры самолетостроительной компании Boeing создали гигантского дрона с электрической силовой установкой, способного поднимать полезную нагрузку весом в 227 килограммов. Экспериментальный образец летательного аппарата был спроектирован менее чем за три месяца.

В Boeing называют разработку "прототипом беспилотного грузового авиационного транспортного средства с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL)". Она будет использоваться в качестве платформы для будущих аэрокосмических аппаратов.

eVTOL располагает восемью роторами, позволяющими ему подниматься в воздух и садиться вертикально. Его габариты: 4,57 метра в длину, 5,5 м в ширину и 1,22 м в высоту. Весит БПЛА весьма внушительно — 339 килограммов, пишет The Verge.

Беспилотник уже успел пройти первые летные испытания в научно-исследовательской лаборатории Boeing в Миссури. Прочие технические детали держатся в секрете: Boeing, в частности, умалчивает о продолжительности тестового полета, а также о типе и екмости используемых аккумуляторов.

eVTOL был анонсирован всего спустя четыре месяца после того, как Boeing объявила о поглощении Aurora Flight Sciences — исследовательской компании в области авиации и воздухоплавания, помогавшей Uber в создании "летающих такси".

В 2016 году Aurora выиграла у Пентагона 89-миллионный контракт на продолжение разработки самолета X-Plane с функцией вертикального взлета. Аппарат, оснащаемый 24 туннельными винтовентиляторами, будет способен подниматься в воздух в два раза быстрее, чем вертолет. Аэротакси Uber основано именно на концепте X-Plane. В Boeing сообщили, что их прототип eVTOL дополнит летающее авто, которое Aurora разрабатывает для Uber.