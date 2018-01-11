Японские ученые разработали алгоритм машинного обучения, который может "подсматривать" за тем, о чем думает человек, и визуализировать его мысли на экран компьютера. Инновационный подход исследователи назвали "реконструкцией глубоких изображений".

На эксперимент ушло 10 недель, пишет The Next Web. В течение этого времени добровольцам показывали различные картинки (буквы, геометрические фигуры, фотографии птиц и животных), а искусственный интеллект анализировал их мозговые волны. Активность мозга одной части группы записывалась в режиме реального времени, когда они смотрели на изображение, другой — только тогда, когда их просили вспомнить увиденное.

Затем этой информацией "кормили" сеть глубокого обучения, которая расшифровывала данные и визуализировала то, о чем думал человек. Например, когда испытуемый пытался воссоздать по памяти букву "А", нейросеть не знала, как она выглядит, но понимала, какие мозговые импульсы отвечают за её формирование в голове. В результате ИИ пытался "нарисовать" образ, нечеткий и расплывчатый, но вполне приближенный к оригиналу.

Возможно, когда-нибудь в будущем эта технология позволит записывать сны и делиться этими образами с другими людьми. В теории, она также сможет обеспечить мгновенную коммуникацию между человеком и машиной, доставляя информацию прямиком в мозг.