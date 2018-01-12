Компания Google стала владельцем британского стартапа Redux — создателя технологии передачи звука сквозь экран мобильного устройства. Разработка позволит поисковику избавить смартфоны от динамиков, высвободив больше места под аккумулятор и другие компоненты.

Когда была проведена сделка, оформленная через ирландскую "дочку" Google, неизвестно, однако компания-владелец NVF Tech, согласно отчетности регуляторов Великобритании, передала американскому поисковику акции Redux 13 декабря. Официальный сайт Redux к настоящему времени прекратил работу. По неподтвержденным данным, сделка была совершена в августе прошлого года.

В профиле Redux на LinkedIn говорится, что компания владеет 178 патентами, а в марте 2017 года она привлекла $5 миллионов от фонда Arie Capital и других инвесторов. В Google комментировать детали сделки отказались, передает Bloomberg.

У холдинговой компании Alphabet, владельца Google есть масса возможных применений наработок Redux. Технология передачи звука через дисплей, например, может быть задействована в линейке смартфонов Pixel или использоваться для создания тактильной обратной связи, которая даст пользователям чувство осязания экрана.