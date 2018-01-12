Intel представила квантовый процессор. Премьера состоялась в рамках специализированной выставки, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе. Представленный процессор – это только концепт, в нем пока всего 49 кубит, что ни в какое сравнение не идет с производительностью систем на нынешних чипах. Но технология безусловно прорывная и будущее за сверхмощными персональными компьютерами.

Помимо квантового процессора Intel представила на CES вполне себе революционную технологию, позволяющую получать картинку со спортивных мероприятий от первого лица. Зритель или режиссер может управлять виртуальной камерой и взглянуть на ситуацию в игре глазами одного из спортсменов. Подробности – в программе Вести.net.