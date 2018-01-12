На проходящей в Лас-Вегасе технологической выставке CES компания Sony представила публике новое поколение робота-собаки Aibo. Обновленная версия робота заметно отличается от предыдущей, которую сняли с производства еще в 2006 году. Теперь Aibo стал еще больше походить на настоящего, слегка неуклюжего щенка благодаря измененной форме головы и OLED-дисплеям, имитирующим глаза.

Анонс Sony был одним из самых коротких на выставке, в целом представлял собой краткий отчет и демонстрацию оптимизма, с которым компания смотрит в будущее. В прошлом году компании удалось наконец перестроить свой бизнес так, что он начал приносить хоть какую-то прибыль в подразделениях с бытовой электроникой.

Так или иначе дело устроилось к удовольствию инвесторов компании. А символом инновации, на которую компания еще способна стала вторая версия легендарного робота-собаки Aibo. Подробности – в программе Вести.net.