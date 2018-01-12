Продажи смартфонов в России в минувшем 2017-м году поставили абсолютный рекорд. Точные цифры у разных ритейлеров и сотовых операторов разные, однако все они сходятся в одном: так много телефонов россияне не покупали еще никогда.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы розничной сети "М.Видео", в 2017-м году россияне купили 28 млн смартфонов — на 5% больше, чем годом ранее. У "Евросети" и МТС (издание пообщалось с представителями компаний) данные о продажах немного другие — 28,5 млн штук. Однако все утверждают, что поставлен исторический рекорд.

Предыдущий пик продаж смартфонов был зафиксирован в 2014-м — тогда россияне купили 27,5 млн штук. Объяснялся тот рекорд падением рубля в конце года — потребители бросились вкладывать обесценивающиеся деньги в товары (относительно) длительного пользования. Годом позже рынок смартфонов сократился на 5%. За три года купленные во время ажиотажа в 2014-м году устройства морально устарели, и россияне наконец-то решили приобрести смартфоны посвежее.

В этот раз, считают опрошенные газетой эксперты, рост продаж простимулировали банки, активно раздававшие потребительские кредиты и организовывашие вместе с ритейлерами программы приобретения смартфонов в рассрочку. Еще один помогающий росту продаж смартфонов в России финансовый инструмент — кэшбэк, когда часть стоимости купленного устройства возвращается на электронный кошелек клиента. Об этом рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников.

При этом традиционные кнопочные телефоны постепенно теряют популярность, хотя многие по-прежнему предпочитают именно их. По сведениям "Ведомостей", за 11 месяцев 2017-го доля таких устройств в общих продажах телефонов составила 26%, упав с 30,3% годом ранее.