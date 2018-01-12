Недавно вышедшие патчи, закрывающие уязвимости Meltdown и Spectre в чипах Intel, могут вызвать проблемы с перезагрузкой устаревших компьютеров. Как передает Reuters со ссылкой на представителей компании, устройства, оснащаемые процессорами Broadwell и Haswell, могут требовать перезагрузки чаще, чем обычно.

Более того, в Intel признались, что "заплатки" были выпущены поспешно. В результате некоторые корпоративные клиенты начали откладывать установку апдейтов, защищающих их от атак. Возможно, фирме понадобится выпустить другие обновления, чтобы исправить ошибки.

Жалобы на частые перезагрузки жалуются клиенты дата-центров. "Мы оперативно работаем с этими клиентами, чтобы понять, диагностировать и устранить эту проблему с перезагрузкой, — сказал генеральный менеджер Intel Навин Шеной. — Если для этого потребуется новое обновление прошивки от Intel, мы распространим его через обычные каналы".

Об уязвимостях Meltdown и Spectre, затрагивающих процессоры Intel и ARM64, а также некоторые продукты AMD, стало известно на прошлой неделе. Из-за ошибок, допущенных на аппаратном уровне, возможно кража данных, которые обрабатываются на устройстве в текущий момент, в том числе пароли, электронные письма и переписку в мессенджерах.

Патчи в начале января выпустили Apple и Microsoft. В последней заявили, что исправления могут существенно замедлить работу старых компьютеров на операционных системах Windows 7 и Windows 8, и при этом быть несовместимы с некоторыми антивирусами.