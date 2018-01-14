Автомобильный концерн General Motors представил машину-беспилотник Cruise AV, которая лишена рулевого колеса и педалей. Если регуляторы США выдадут необходимые разрешения, электромобиль может выйдет на дороги уже в следующем году.

Новинка GM представляет собой автономную версию гибридного электрокара Chevrolet Bolt. Фирма описывает её как "первый серийный автомобиль, с нуля спроектированный для того, чтобы безопасно ездить самостоятельно, без водителя, рулевого колеса, педалей или ручного управления".

Как сообщили в GM, Cruise AV относится к так называемому четвертому классу самоуправляемых легковых автомобилей: присутствия водителя на переднем кресле не требуется, но при определенных обстоятельствах транспортное средство должно быть в состоянии безопасно прекратить поездку и припарковать автомобиль. Более высший, 5-й класс — это уже полноценное "роботакси", не требующее вообще никакого вмешательства со стороны человека.

Cruise AV лишена не только руля и педалей, но и вообще каких-либо органов управления — в том числе кнопок, на которые может нажать пассажир. Машина, пишет Engadget, даже сама открывает и закрывает двери.