Традиционно первый итоговый выпуск программы в новом году посвящен CES2018 — крупнейшей в мире выставке потребительской электроники, ежегодно проходящей в Лас-Вегасе в начале января. Компания Intel анонсировала здесь свои "технологии будущего", а ее главе пришлось оправдываться за главный скандал года — вокруг обнаруженных практически во всех ее процессорах уязвимостей.

Корейские производители электроники на CES по обыкновению состязались в областях интернета вещей, "умных" бытовых приборов и телевизоров, тайваньская Acer продолжала ставить рекорды тонкости ноутбуков, а японская Sony доказывала жизнеспособность новыми смартфонами и инновациями в области одомашненной робототехники. Ну и куда же без новостей беспилотного автомобилестроения — производитель чипов Nvidia традиционно не смогла обойтись на CES без рассказа о своих новых разработках в этой области.