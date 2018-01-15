Мессенджер Telegram снова доступен в Иране. И там самое интересное – это логика разблокировки. Но обо всём по порядку.

Иранские власти перестали блокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщили сразу несколько журналистов, как в самом Иране, так и за его пределами, они начали получать сообщения от иранцев, даже от тех, кто не используют VPN. Чуть позже, по данным Франс-Пресс, снятие блокировки подтвердил и министр телекомуникаций Ирана.

Telegram был заблокирован в Исламской республике во время самых массовых протестов за последние 8 лет. В ходе столкновений с полицией погибли 10-ки, арестованы сотни. Иранские власти посчитали, что протесты координировались (в том числе из-за рубежа) через Telegram.

Интересно, что Telegram, у которого в Иране 40 млн абонентов, то есть ровно половина всего населения страны, стал предметом спора между консервативным крылом в правительстве страны, где считают, что этот мессенджер давно уже нужно было заблокировать, и президентом Ирана, который ответил на это буквально следующее: «Вы, очевидно, хотели бы использовать возможность и заблокировать этот канал информации навсегда. Лично у вас, может, всё и хорошо, но у 40 миллионов человек теперь проблемы, а 100 тысяч уже лишились работы».

Хасан Рухани имел ввиду иранский бизнес, который использует Telegram в маркетинговых и рекламных целях. В общем, социальная позиция возобладала и мессенджер Павла Дурова в Иране снова работает без анонимайзеров.

А теперь к выставке CES, с которой только приехала наша программа. Невероятных новинок было много, мы о них еще расскажем, забегая вперед скажу, что и российские компании выступили очень достойно. Что же до больших западных имён, то вот, например, пионер сотовой связи, Motorola, в очередной раз попыталась удивить тем, от чего уже все отказались и LG, и Google, которые тоже некогда экспериментировали с подобными идеями.

Motorola последняя, кто верит в модульные телефоны (когда можно что-то прилепить и оно работает) и, главное, верит в то, что это кому-нибудь нужно. Поэтому каждый раз показывает новые. Вот новинка. Более того победитель конкурса "мотомодов", который проводила Motorola. Вы не поверите, это физическая клавиатура. Для смартфона Motorola. То есть берешь вот так и получаешь приступ дежавю. Потому что много лет назад я точно так же держал Motorola Milestone с такой же клавиатурой. Только там она была встроенная.

А это, наверное, самый удивительный MotoMod за всю историю. Вот он, огромных размеров. А работает так: засовываете палец, нажимаете несколько кнопок и ваш палец внутри этой штуки зажимает. На самом деле, полагаю, уже догадались, что "оно" меряет давление, пульс, кислород, лёгкие, температуру. И всё это в режиме MotoMod.

Сейчас его сертифицируют как медтехнику. В будущем он может применяться в медицинском страховании, уходе за пожилыми и телемедицине. То есть общаетесь с доктором, получаете советы. Вещь невероятно перспективная, но, судя по всему, будет довольно дорогая.

Тут интересно то, что медицинский MotoMod – не совсем настоящий MotoMod – он связывается с телефоном по Bluetooth, а не оригинальным разъемом. То есть теоретически может работать с любым телефоном. Как поведали разработчики, со временем, так и будет, но пока – продаваться будет только как модуль для смартфонов Motorola.