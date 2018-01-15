Российские операторы связи и крупнейшие медиахолдинги, в 2014-м сформировавшие Медиа-коммуникационный союз (МКС), работают над новым сводом правил для регулирования их деятельности — Инфокоммуникационным кодексом. Он призван заменить действующие разрозненные законы "О связи", "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и "О персональных данных".

Об этом пишет в понедельник РБК со ссылкой на неназванного представителя МКС и другие источники в отрасли. Источник в МКС пояснил изданию, что текущее законодательство в области телекоммуникаций и СМИ скорее рассчитано на техническое регулирование и не в состоянии соответствовать бурному развитию медиакоммуникационной сферы. По его словам, новый кодекс учтет не только влияние на бизнес современных технологий и новые отношения в отрасли, "но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в том числе обмен информацией между устройствами, обеспечение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и т.п."

Два источника на рынке подтвердили РБК, что первая версия Инфокоммуникационного кодекса должна быть разработана к апрелю 2018 года. Пишет ее по заказу МКС и за вознаграждение в размере 600 000 долларов консалтинговая фирма Boston Consulting Group. Чтобы кодекс стал законом, его планируют внести на рассмотрение в правительство по линии реализации курируемой фондом "Сколково" программы "Цифровая экономика".

Вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов рассказал изданию, что идея создания подобного кодекса начала обсуждаться еще десять лет назад — "уже тогда отраслевое законодательство не отвечало всем актуальным задачам развития отрасли". Примером устаревшего подхода к регулированию источник в одной из телеком-компаний назвал лицензирование услуг связи: одной компании приходится для работы получать десяток разных лицензий — на радиотелефонную связь, передачу данных, предоставление каналов связи и другие виды деятельности.

В МКС, в частности, входят "Ростелеком", МТС, "МегаФон", "ВымпелКом", Национальная медиа группа, "Газпром-Медиа", "СТС Медиа", "Цифровое телевидение" ("дочка" ВГТРК и "Ростелекома") и другие компании. Одна из провозглашенных целей Союза — разработка нормативной базы. В минувшем году по инициативе МКС были приняты поправки, ограничившие иностранцев во владении российскими интернет-кинотеатрами. А с 1 января 2018 года вступила в силу также предложенная МКС норма, обязавшая мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.