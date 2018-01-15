Компания Ressence представила концепт механических часов, подключаемых к смартфону по беспроводной связи. Как пишет Hodinkee, Type 2 e-Crown совмещают классический часовой механизм с "умными" функциями, а питаться они могут как от кинетической (за счет движений запястья), так и солнечной энергии (от панелей, скрытых за циферблатом).

Настраивать Type 2 нужно только один раз: после того как пользователь выставит время и синхронизирует устройство с "айфоном" при помощи специального приложения, он сможет мгновенно восстановить настройки, просто тапнув по экрану. В качестве одного из проектировщиков Type 2 выступил Тони Фаделл — бывший инженер Apple, один из авторов медиаплеера iPod и основатель производителя "умных" термостатов Nest, впоследствии купленного Google.

Type 2 позволяют переключаться между двумя часовыми поясами, а также зимним и летним временем. Если пользователь перестал носить часы, а уровень заряда упал ниже 50%, на корпусе гаджета откроются десять крошечных створок, которые нанчут подпитывать его за счет солнечной энергии.

Показанная Ressence модель — это только концепт, который не поступит в продажу. Официально его покажут на выставке SIHH 2018, которая пройдет в Женеве с 15 по 19 января. Релиз коммерческой модели запланирован на этот год. Цена будет объявлена позднее.