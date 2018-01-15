Компания HTC анонсировала U11 EYEs — "удешевленную" модель безрамочного смартфона-флагмана, отзывающегося на сжатие в руках. Новинка выполнена из стекла и металла, обладает тонкой рамкой, "ультрапиксельной" камерой (UltraPixel 3) и сканером отпечатков пальцев сзади, а также двойной селфи-камерой спереди.

В качестве "лица" U11 EYEs выступает 6-дюймовая панель Full HD (2160х1080 пикселей, плотность — 402 точки на дюйм), укрепленная защитным покрытием Gorilla Glass 3-го поколения от Corning. Емкость оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенной — 64 ГБ, которая может быть расширена до 2 терабайт за счет microSD-карт. Вместо карты в смартфон может быть вставлена вторая "симка".

Внутри U11 EYEs — 64-разрядный процессор Snapdragon 652 и несъемная батарея на 3930 мА*ч. Основная камера у аппарата одна — 12-мегапиксельная UltraPixel 3 (диафрагма — f/1.7, размер пикселя — 1.4 мкм) с автофокусом UltraSpeed и оптической стабилизацией изображения. Она способна снимать видео в 4K-разрешении и "замедленные" Full HD-ролики со скоростью 120 кадров в секунду. На фронтальной панели установлены две 5-мп камеры (f/2.2, датчик BSI, широкоугольный объектив).

Также U11 EYEs устойчив к воздействию воды и пыли (сертификация по стандарту IP67), оснащен модулем Bluetooth 4.2, беспроводным чипом NFC и системой активного шумоподавления USonic. Габариты устройства — 157,9 х 74,99 х 8,5 миллиметра, вес — 185 граммов.

Как пишет Android Headlines, первым U11 EYEs выйдет на Тайване. Там новинку можно предзаказать за 14 900 тайваньских долларов, или около $505 США.