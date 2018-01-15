Китайская компания GPD собрала на краудфандинговой платформе Indiegogo средства на выпуск Win 2 — ультракомпактного ноутбука, способного уместиться в кармане. Аппарат работает на Windows 10, располагает двумя аналоговыми стиками, кнопками и крестовиной, и может запускать современные игры AAA-класса, такие как GTA 5 и Overwatch.

Win 2-го поколения получил обновленную начинку: чип Atom был заменен на Intel Core m3-7Y30 (7-е поколение, Kaby Lake) с интегрированной графикой Intel HD Graphics 615, а объем оперативной памяти увеличен вдвое — до 8 ГБ.

Размер экрана с матрицей H-IPS вырос с 5,5 до 6", разрешение (720р) осталось прежним. Аккумуляторов у него два: емкостью 4900 мА*ч каждый, что должно хватить на 6–8 часов работы.

Объем съемного SSD-накопителя — 128 гигабайт. Габариты — 162 × 99 × 25 миллиметра. Как утверждают в компании, Win 2 "потянет" GTA 5 с частотой 38 кадров в секунду при максимальных настройках, DOTA 2 — с 70 к/с на максимуме, Overwatch — с 50–70 к/с (на низких настройках), Skyrim — в среднем с 53 к/с.

Пользователи, поддержавшие проект на Indiegogo, могут приобрести устройство за $649. Поставки начнутся в мае. В рознице новинка будет продаваться за $899.