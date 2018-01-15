Компания Samsung зарегистрировала права на товарный знак Metal 12, которым обозначается высокопрочный и легкий сплав из алюминия и магния. По данным реестра Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), заявка была подана 12 января, и сейчас находится на рассмотрении.

Спектр устройств, в которых может применяться Metal 12, очень широк: он охватывает 3D-очки, смартфоны, "умные" часы, планшеты, аккумуляторы, принтеры, телеприставки и аудиосистемы. Полагают, что корейцы уже задействовали инновационный материал в ноутбуке-трансформере Notebook 9 (2018), который был показан в декабре. В аппарат установлены новейший процессор Intel Core i7 8-го поколения и емкий аккумулятор Hexacell (75 Вт*ч), при этом весит он не более 1,3 килограмма.

Samsung уже давно присматривается к магниевым сплавам — более легким и долговечным, чем алюминиевые. Фирма якобы экспериментировала с "металлом будущего" на прототипе Galaxy S7 еще несколько лет назад, однако побоялась привлекать его к финальному продукту.

Судя по готовности Samsung к маркетингу Metal 12, вполне возможно, что из нового сплава будут выполнены смартфоны-флагманы Galaxy S9/S9+. На прошлой неделе в Samsung официально подтвердили, что анонс новинок будет приурочен к выставке MWC 2018. Точная дата назвала не было, но известно, что выставка пройдет в этом году с 26 февраля по 1 марта.