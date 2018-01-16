Основанная Павлом Дуровым компания Telegram, развивающая одноименный мессенджер, планирует получить 1,2 миллиарда долларов от продажи токенов собственной криптовалюты. Об этом пишет издание TechCrunch, журналистам которого удалось ознакомиться с инвестиционными меморандумами проекта TON.

Половину средств в рамках ICO Telegram планируется продать крупным инвесторам и лицам, близким к создателям мессенджера, в январе-феврале. Покупка будет доступна только по специальному приглашению. По окончании предварительных продаж, ориентировочно — в марте 2018-го, Telegram откроет покупку криптовалюты для всех желающих.

Если все пойдет по плану, ICO Telegram поставит абсолютный рекорд по объему средств, вырученных от продажи новой криптовалюты. В настоящее время рекорд принадлежит проекту Filecoin, в сентябре заработавшему на выпуске своих токенов 257 миллионов долларов.

Кардинальным отличием проекта TON от других ICO будет и рекордное количество пользователей, которые уже есть у связанного с ним продукта. В инвестиционных меморандумах сказано, что в этом году пользовательская база мессенджера Telegram превысит 200 млн человек. По данным на октябрь 2017-го этот показатель составил 170 млн, причем ежедневное число новых регистраций составляет около полумиллиона.

Внедрение собственной блокчейн-платформы позволило бы Telegram развивать свой бизнес без оглядки на банки и правительства. TON — это не только защищенные и быстрые платежи, но и платформа для заключения смарт-контрактов, работы децентрализованных приложений, запуска защищенных от любых блокировок интернет-сайтов и т.д.

Ранее в этом месяце TechCrunch удалось ознакомиться с выдержками из внутреннего документа, описывающего основные принципы устройства и работы TON. Например, сама криптовалюта, кошельком для которой по сути станет мессенджер Telegram, получит название Gram. Структура блокчейн-сети Telegram будет смешанной, а не полностью централизованной либо децентрализованной — частичная централизация облегчит масштабирование TON.

В каком-то смысле Telegram пытается превратиться в децентрализованный и неподконтрольный правительствам и банкам аналог WeChat — мессенджера, в последние несколько лет ставшего главной мобильной платежной платформой в Китае. Сообщается, что во встроенном в мессенджер "кошельке" пользователи смогут хранить не только криптовалютные "грамы", но и средства в обычных валютах.

Одним из элементов Telegram Open Network станет платформа для сторонних сервисов, позволяющая разработчикам создавать приложения, задействующие распределенные вычисления и смарт-контракты — TON Services. Промежуточным звеном между блокчейном и пользователем станет TON DNS – сервис, хранящий легкие для восприятия пользователем названия аккаунтов, смарт-контрактов и узлов сети. Благодаря ему доступ к децентрализованным услугам в TON будет аналогичен просмотру интернет-сайта.

Микроплатежи между пользователями и ботами будут осуществляться через TON Payments — не подключенную к основному блокчейну TON, но не менее защищенную благодаря встроенным функциям безопасности платежную систему. Что касается собственно блокчейна, лежащего в основе TON, то он, как сообщается, сможет обеспечивать проведение до 1 миллиона транзакций в секунду.