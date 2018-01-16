Группа независимых разработчиков, создавшая Citra, — эмулятор консоли Nintendo 3DS c открытым исходным кодом, — представила новый проект, который позволит владельцам ПК поиграть в игры, вышедшие на приставке Nintendo Switch. Эмулятор Yuzu был анонсирован в Twitter 14 января, однако дата его релиза не уточнялась.
Один из главных хитов на Switch — приключенческая RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild — вышел в марте прошлого года и разошелся тиражом более чем в 5 миллионов копий. Эта игра уже доступна на компьютерах через эмулятор для Wii U, однако Yuzu позволит владельцам десктопов поиграть в другие эксклюзивные тайтлы Nintendo, включая Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 и Xenoblade Chronicles 2.
Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!— yuzu (@yuzuemu) 14 января 2018 г.
Switch была выпущена весной прошлого года. Она является гибридной системой, которая представляет собой нечто среднее между карманной и домашней игровой консолью. Само устройство — это планшет, который оснащается съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны, а к телевизору может подключаться через док-станцию.
Практически одновременно с релизом Switch стал доступен "джейлбрейк", который взламывает программную прошивку консоли и позволяет запускать на ней любой произвольный код. Тем не менее, запускать с его помощью пиратские игры нельзя из-за встроенных Nintendo механизмов защиты.
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