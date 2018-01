Группа независимых разработчиков, создавшая Citra, — эмулятор консоли Nintendo 3DS c открытым исходным кодом, — представила новый проект, который позволит владельцам ПК поиграть в игры, вышедшие на приставке Nintendo Switch. Эмулятор Yuzu был анонсирован в Twitter 14 января, однако дата его релиза не уточнялась.

Один из главных хитов на Switch — приключенческая RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild — вышел в марте прошлого года и разошелся тиражом более чем в 5 миллионов копий. Эта игра уже доступна на компьютерах через эмулятор для Wii U, однако Yuzu позволит владельцам десктопов поиграть в другие эксклюзивные тайтлы Nintendo, включая Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 и Xenoblade Chronicles 2.

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!