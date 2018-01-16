Функция Cast на телеприставках Chromecast и "умных" колонках Google Home, отвечающая за трансляцию видео, музыки, вкладок браузера и других данных с одного устройства на другое, может создавать помехи маршрутизаторам Wi-Fi. В результате из-за недоработки Google производителям роутеров пришлось выпускать обновления прошивки, защищающие их продукты от влияния устройств поисковика.

Как объяснили представители TP-Link, Cast посылает многоадресные DNS-пакеты, чтобы поддерживать связь между гаджетами в активном состоянии. Однако инженеры Google, по-видимому, забыли сделать так, чтобы эта функция выключалась, когда устройствами не пользуются.

"Обычно эти пакеты отправляются с 20-секундным интервалом. Однако мы выяснили, что иногда устройства транслируют больший объем данных с очень высокой скоростью за короткий промежуток времени, — сказали в TP-Link, — Это происходит при выходе устройства из 'спящего режима', которое может отправить свыше 100 тысяч пакетов за очень короткое время". При этом, чем дольше аппарат находился в режиме ожидания, тем больший объем данных он отправит.

DNS-пакеты, отправляемые в большом количестве, быстро "засоряют" память роутера Wi-Fi. Выйти из ситуации можно только при помощи перезагрузки устройства. Патчи уже выпустили Netgear и Linksys.

Как пишет The Register, в Google признали ошибку, сказав, что она затрагивает "небольшое число" пользователей. Компания обязалась выпустить исправление в ближайшее время.