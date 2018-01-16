Шведская клиника пожаловалась властям на компанию Natural Cycles — разработчика мобильной программы для контрацепции, которой пользуются свыше 500 тысяч женщин по всему миру. Как утверждают представители стокгольмской клиники Södersjukhuset, одной из крупнейших в стране, приложение не работает как заявлено: с конца прошлого года оно привело к 37 нежелательным беременностям.

В основе программы Natural Cycles лежит алгоритм, который сканирует температуру тела во время менструального цикла и на основе сотен тысяч циклов других женщин подбирает наиболее благоприятное время для занятия незащищенным сексом. Зеленым цветом в календаре помечаются дни, когда шансы забеременеть минимальны, красным — когда следует предпринять дополнительные меры предохранения. Собственные исследования Natural Cycles показывают, что их приложение "при правильном использовании" эффективнее противозачаточных таблеток.

Несмотря на это, представители Södersjukhuset сообщили о 37 случаях нежелательной беременности среди более чем 600 женщин, совершивших аборт в клинике с сентября до конца прошлого года. В Natural Cycles на это ответили: "Ни один из методов контрацепции не является на 100% надежным, а нежелательная беременность — это, к сожалению, фактор риска при использования любого контрацептического средства".

37 зафиксированных случаев из 668, упомянутых в исследовании Södersjukhuset, означает, что забеременели 5,5% женщин, использовавших Natural Cycles, сказали представители компании. По их словам, эта цифра "соответствует риску получить нежелательную беременность при типичном использовании, о котором мы уведомляем, и сопоставима с другими видами контрацепции".

В феврале прошлого года Natural Cycles стало первым приложением, сертифицированным регуляторами Германии для использования в контрацептических целях. Вслед за этим, пишет Engadget, число пользователей программы в Великобритании возросло с 5 тысяч до более чем 125 000. В ноябре создатели Natural Cycles привлекли $30 миллионов инвестиций.