BlackBerry представила облачный сервис под названием Jarvis, который призван искать уязвимости в системах управления беспилотными автомобилями. Представил Jarvis глава компании Джон Чен на автосалоне в Детройте.

Программа, как утверждают в компании, способна просканировать и определить слабые места в системе кибербезопасности робомобилей за несколько минут, вместо пары недель или даже месяцев, как это происходит сейчас в исполнении специалистов людей.

Автопроизводители, которые будут работать с системой Jarvis смогут получать данные о безопастности создаваемого программного кода на всех стадиях разработки. Сервис можно адаптировать под требования каждой конкретной компании, создающей беспилотные машины. BlackBerry уже начала тестирование нового продукта. Одним из первых партнеров компании стал автопроизводитель Jaguar Land Rover. Подробности – в программе Вести.net.