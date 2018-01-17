Число интернет-пользователей старше 16 лет в России на настоящий момент составляет 87 млн человек. Это на 3 млн больше, чем по итогам 2016-го и 2015-го годов, когда аудитория сети оставалась неизменной, говорится в выпущенном накануне исследовании компании GfK.

Как отметил руководитель отдела медиа-исследований GfK Rus Сергей Кетов, в 2017 г. аудитория Рунета вновь стала расти, в то время как в предыдущие два года она оставалась стабильной, а единственным значимым изменением был рост доли мобильных пользователей. "В 2017 году мы вновь вернулись к количественному росту – уровень проникновения Интернета в России вырос с 70,4% до 72,8% среди населения 16+, а аудитория мобильного интернета выросла на 20% – с 47% до 56%", — отметил Кетов.

По данным GfK, рост численности "населения" Рунета происходит в основном за счет людей старшего возраста — среди молодежи уровень пользования сетью приблизился к предельным значениям еще два года назад. Зато среди людей в возрасте старше 55 лет доля интернет-пользователей за 2017-й год выросла на четверть, а доля пользователей мобильного интернета – в 2 раза.

При этом "возрастной" интернет-аудитории еще есть куда расти — пока лишь примерно каждый третий россиянин старше 55 лет (36%) пользуется интернетом. Среди молодежи (16-30 лет) этот показатель составляет 98%, а среди людей среднего возраста (30-54 лет) — 83%.

Продолжает расти и использование мобильного интернета, что связано с увеличением проникновения смартфонов — интернет-доступом с них пользуются уже более половины взрослых россиян (51,5%), всего же мобильная аудитория Рунета составила по итогам 2017-го 67 млн человек. При этом 16 миллионов (13,2%) не пользуются никакими другими типами доступа в интернет кроме мобильного.

Исследование "Всероссийский омнибус GfK" проводится ежегодно и представляет собой опрос более чем 12 000 респондентов старше 16 лет по репрезентативной общенациональной выборке.