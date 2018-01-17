Российский поисковик "Яндекс" намерен создать еще один транспортный сервис. "Яндекс.Попутка" поможет водителю найти пассажиров, а пассажирам — водителя, с которым им по пути. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

В ближайшее время "Яндекс" планирует запустить "Попутку" в экспериментальном режиме на юге России — в Ростовской области, и в Сибири — в Красноярском крае. Если приложение окажется востребованным, его запустят и в других регионах.

Водители уже сейчас могут зарегистрироваться для использования сервиса в приложении "Яндекс.Навигатор". Позднее выйдут отдельные приложения под смартфоны с Android и iOS, предназначенные для ищущих попутку пассажиров.

По условиям сервиса расстояние, на которое совершается поездка, не должно быть меньше 10 километров. В пресс-службе "Яндекса" отметили, что сервис не коммерческий, однако предусматривает компенсацию водителю расходов со стороны пассажира. Приложение предложит оплатить поездку исходя из "тарифа" 50 рублей за 10 километров, однако водитель и пассажир могут договориться о других условиях оплаты.

Функционально "Яндекс.Попутка" напоминает уже не первый год работающий в России сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar. Есть похожий сервис — BeepCar — и у интернет-холдинга Mail.Ru Group. Впрочем, разработка "Яндекса" отличается от них в том, что позиционируется как некоммерческая — поисковик на ней (по крайней мере, пока) зарабатывать не собирается.