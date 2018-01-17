YouTube-канал EverythingApplePro сообщил о новом способе превратить iPhone в не реагирующий на любые действия пользователя "кирпич". Для этого необходимо отправить на него сообщение со специальной ссылкой.

Автор канала ссылается на твит разработчика ПО Абрахама Масри, в котором приведена "вредоносная" ссылка. Обнаруженный им баг Масри называет chaiOS и призывает не использовать его "для плохих дел". При получении сообщения с этой ссылкой смартфон адресата, если это iPhone любой модели с iOS 10 или 11, может намертво зависнуть.

В видеоролике сообщается, что первое получение ссылки аппарат иногда выдерживает, "падает" только приложение "Сообщения", однако повторная отправка делает его неработоспособным на некоторое время. По истечении трех минут устройство перезагружает интерфейс iOS и вновь готово к работе, однако повторное получение "убивающей" ссылки может "заморозить" iPhone снова.

Аппарат отправителя тоже подвержен эффекту — после отправления ссылки он зависает, но всего лишь примерно на пятнадцать секунд. Автор EverythingApplePro также предупреждает, что при отправке или получении "убивающей ссылки" может перестать работать приложение "Сообщения", из него даже может пропасть архив переписки.