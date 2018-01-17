Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая ограничит рассылку нежелательных сообщений, передающихся по цепочке — от одного человека к другому. Принадлежащий Facebook сервис начал предупреждать пользователей, что полученное ими "письмо счастья" ранее было переслано множество раз. Уведомление показывается как получателю, так и отправителю.

Нововведение призвано пресечь распространение в WhatsApp спама, фейковых новостей и ложной информации. Сайт WABBetaInfo приводит пример подобного рода посланий: "Скоро WhatsApp станет платным. Бесплатным он останется только для активных пользователей — тех, кто общается как минимум с 10 контактами. Чтобы стать активным пользователем, отправьте это сообщение 10 людям, которые его прочтут (2 галочки), и ваш логотип WhatsApp загорится красным цветом, что указывает на активного пользователя".

Особенно остро проблема спама в WhatsApp стоит в Индии — там рассылка поддельных новостей привела к массовым беспорядкам, травмам и гибели 7 человек в мае прошлого года. Фейковые сообщения распространены и России: ранее неизвестные, требуя масштабного репоста, заявляли об орудующей в регионах "банде педофилов", а также предупреждали о якобы готовящихся терактах, ссылаясь на "первоисточник в ФСБ РФ".

Facebook борется с новостями-фальшивками и в соцсети. В прошлом году компания сформировала команду модераторов, которая проверяет факты, указанные в новостных заметках, и блокирует статьи, не вызывающие доверия. Если подозрения пользователей, жалующихся на ту или иную запись, подтвердятся, он будет помечена соответствующим флагом в "Хронике", а пользователи, которые захотят ею поделиться, увидят предупреждение.