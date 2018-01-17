Сайт Droid Life опубликовал рендеры новинок Lenovo, запланированных к выпуску на 2018 год. Если верить изображениям, флагманский смартфон — Moto X5 — получит безрамочный дизайн, 5,9-дюймовый экран Full HD+ (2160х1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, а также характерную для iPhone X "челку". Вырез на лицевой панели, где размещаются камеры и датчики, некоторые критики считают спорным и даже портящим облик "айфона".

Вполне возможно, что новинка Lenovo позаимствует у аппарата Apple и систему распознавания "по лицу" — на это, по крайней мере, указывает отсутствие у Moto X5 кнопки "Домой" спереди и сканера отпечатков пальцев сзади. По другой версии, датчик будет помещен под дисплеем — как у прототипа 6-дюймового смартфона Vivo, совсем недавно показанного на выставке CES 2018. На картинке также упоминается некая система "умного искусственного интеллекта" Moto XP и наличие у устройства двойных фронтальных и задних камер.

В линейку Moto Z 2018 года войдут две новые модели: Z3 и Z3 Play с вытянутыми, изогнутыми 6-дюймовыми панелями, но без выемки, как у X5. Дизайн новинок скорее напоминает Samsung Galaxy S9. Обе новинки будут поддерживать систему MotoMod, в частности модуль 5G, обеспечивающий подключение к высокоскоростным сетям, о котором компания упоминала еще в декабре 2016 года.

Бюджетная G-серия пополнится моделями G6, G6 Play и G6 Plus. Первым двум им прочат 5,7-дюймовые экраны с соотношением сторон 18:9, последнему — 5,93-дюймовый. G6 оснастят процессором Snapdragon 450, Plus-версия получит более производительный Snapdragon 630 и батарею на 3200 мА*ч. Самым емким аккумулятором, на 4000 мА*ч, будет обладать G6 Play.





G6 будет продаваться за$240), G6 Plus — за $330. Скорее всего, эта серия дебютирует в феврале на выставке Mobile World Congress (MWC). По другим моделям сведений о ценах нет.