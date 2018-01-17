Компания Samsung, официальный партнер зимней Олимпиады в Пхенчхане, разработала специальную модель флагманского планшетофона Galaxy Note 8 с "олимпийским" дизайном. Эксклюзивный аппарат нельзя будет найти в свободной продаже: его подарят только спортсменам и представителям Игр-2018, включая членов МОК и оргкомитета.

Участникам Паралимпийских игр также достанется футляр с логотипом соревнований. Спецмодель Note 8, сказали в Samsung, выйдет ограниченным тиражом в количестве "более 4 тысяч штук". Она получит блестящее белоснежное стекло, украшенное золотым логотипом Олимпийских игр, а также предустановленные тематические обои и некоторые "полезные приложения". В остальном фаблет ничем не будет отличаться от версии для потребителей.

Впрочем, шансы, что "зимний" Note 8 выйдет в лимитированную продажу, все же есть. К летним Олимпийским играм 2016 года, прошедшим в Рио-де-Жанейро, Samsung приурочила релиз Galaxy S7 edge Olympic Games. Его можно было купить в магазинах США, Бразилии, Китая, Южной Кореи и Германии, но каждая из этих стран получила всего по 2016 таких устройств.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Россия от участия в Играх отстранена из-за массового сокрытия положительных допинг-проб: поехать на соревнования смогут отдельные атлеты, непричастные к скандалу. Такие спортсмены будут выступать под нейтральным олимпийским флагом.

Galaxy Note 8 был показан в августе прошлого года. Наследник самовозгорающегося Note 7 получил "бескрайний" дисплей диагональю 6,3 дюйма, традиционное для линейки Note цифровое перо, а также, впервые у смартфона Samsung, сдвоенную камеру.