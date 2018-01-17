Компания МТС инвестировала в киберспорт и приобрела один из лидирующих киберспортивных клубов мира Gambit Esports. Клуб объединяет четыре команды (16 игроков) в наиболее популярных сегодня игровых дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA.

Команды, входящие в состав Gambit Esports, неоднократно становились чемпионами мира и Европы, а также серебряными и бронзовыми призерами крупнейших международных соревнований. В частности, Gambit – действующие чемпионы мира в дисциплине CS:GO по версии Major Championship, и это первая и единственная команда из СНГ, которая стала обладателем самого престижного титула в мире за всю историю существования Counter-Strike Global Offensive.

С помощью Gambit Esports мобильный оператор планирует создавать «продукты вне традиционного рынка коммуникаций» и продвигать свой бренд в киберспортивном секторе. Стратегия МТС на рынке киберспорта объединит в себе как маркетинговые активности, так и разработку продуктов для геймеров.

Группа МТС создала в рамках собственного центра инноваций киберспортивное подразделение, которое возглавила Ирина Семенова — эксперт с 17-летним стажем в игровой индустрии, одна из основателей организации Virtus.pro. В состав киберспортивного подразделения МТС также войдет CEO Gambit Esports Константин «groove» Пикинер. Он займет должность спортивного директора МТС. Константин Пикинер в профессиональном киберспорте с 2002 года, имеет огромный опыт в управлении и создании успешных проектов, принимал активное участие в развитии таких киберспортивных клубов как Virtus.pro, k23, Moscow Five и Gambit Esports.

«Для МТС покупка Gambit Esports не просто выгодные инвестиции. Мы хотим поддержать развитие киберспорта в России, помочь нашим командам достичь самых высоких результатов на международной арене. Мы ценим каждого из действующих игроков команд Gambit во всех дисциплинах и приложим все усилия и ресурсы для успешного развития этих игровых составов. Кроме того, уже сейчас мы разрабатываем продукты для поклонников киберспорта, и планируем в этом году порадовать всех, кто увлечен киберспортом, первыми результатами», – отметила руководитель киберспортивного направления МТС Ирина Семенова.

Группа МТС и ранее поддерживала геймерское сообщество России, предоставляя продукты и технические решения для любителей и профессионалов киберспорта в самых различных дисциплинах. В частности, МТС организовала прямые каналы соединения с серверами крупнейших игровых компаний, что дает абонентам МТС преимущество при игре как на мобильных гаджетах, так и на стационарных игровых компьютерах и консолях. В сентябре 2016 года МТС также стала техническим партнером проекта GamerStadium, в рамках которого в Москве открылся крупнейший киберспортивный клуб. Кроме того, в рамках Группы МТС запущен специальный тариф фиксированного интернета для геймеров, высокая скорость которого, помимо качественного канала GPON, обеспечивается за счет прямого подключения к игровым серверам и позволяет добиться минимального времени отклика сервера и быстрой реакции в игре.