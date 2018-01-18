На выставке CES в этом году компания Google показала платформу Smart Display для умных колонок с экранами. Причем делать их будет не сама корпорация Брина и Пейджа, как это было с Google Home. Вариант умной колонки с экраном оказался в руках 15-ти партнеров-производителей, среди которых Bang & Olufsen, JBL, Jensen, LG, Lenovo, и Sony. Все они обещают показать свои устройства к лету 2018 года. Но первый аппарат с экраном и Google Assistant на борту нам уже удалось увидеть. Им стал продемонстрированный в Лас-Вегасе смарт спикер от Lenovo.

Аппарат будет продаваться в двух версиях: с 8 дюймовым экраном и HD разрешением и 10 дюймовым экраном с FullHD. Благодаря дисплею функциональность колонки заметно расширилась. Она позволяет совершать видеозвонки, показывать тексты песен и те же прогнозы погоды. Кроме того, новинка совместима с рядом видеонянь, и на экран может транслироваться происходящее в детской. Но самое главное, Lenovo Smart Display может показывать видеоролики с YouTube. Забрав эту возможность у амазоновских Echo Show, Google тем самым продемонстрировала серьезность своих намерений побороться за лидерство в области интеллектуальных динамиков с компанией Джеффа Безоса. И если партнеры-производители сделают хорошие устройства, а учитывая, что JBL, Sony и другие крупные бренды в игре, то у Google Smart Display есть хорошие шансы возглавить рынок.

Надо сказать, что мой коллега Павел Кушелев посвятил много времени на выставке CES 2018 именно изучению умных колонок.

В этом году на выставке самые популярные товары – это дроны различного назначения, куча бесполезных роботов, но, наверное, самый главный товар – это умная колонка. Они здесь в каких-то невероятных количествах, какие угодно, какой угодно цены, вот это вот китайская, и я думаю, стоит она долларов двадцать. А вот это вот – один из самых удивительных образцов – это новая умная колонка китайского поискового портала Baidu, сделана она то ли шведами, то ли швейцарцами. Посмотрите , какая красивая.

Китайский поисковик привез в Лас-Вегас много умных колонок разного вида и функциональности, среди них, кстати, тоже есть вариант с экраном. Однако, из этого ряда особенно выделяются две, созданные на базе технологий компании Raven Tech – стартапа, который занимается разработкой искусственного интеллекта и который Baidu приобрела в феврале 2017 года.

В обеих колонках встроен голосовой помощник Dueros, который компания представила еще в 2015 году. И пока он работает только на китайском, разработчики очень надеются, что в ближайшее время добавятся еще японский и английский языки. Активируются ассистенты Raven ключевой фразой "СяоДу", что переводится как “мало раз или немного” (как будто в противовес названию головной компании Baidu – что в переводе означает “сотню раз или много”). И пока на рынке появилась только одна, вот эта цветная умная колонка Raven H, за солидные $256. Все потому, что дизайн колонок делали шведы, а датская компания Tymphany поставляет к ним динамики премиального уровня. Вторая умная колонка под названием Raven R похожа на робо-руку и способна выражать эмоции с помощью картинок.

Собственно говоря, это стенд компании Raven, которая принадлежит сейчас китайскому порталу Baidu, и это самые уникальные и самые продвинутые смарт спикеры – умные колонки, которые нам удалось увидеть на выставке. Говорят они, правда, только по-китайски, но меня иногда понимают. Но сначала их нужно разбудить: "Сядуо, Сядуо". Даже простой русский человек может до некоторой степени использовать продвинутые китайские роботехнологии.