В США битва за так называемый сетевой нейтралитет перешла в фазу судебной тяжбы. Генеральные прокуроры 21 штата подали иск против решения Федеральной комиссии по связи, которая в конце прошлого года отменила принцип, по которому интернет-провайдеры не имели права блокировать сайты, давать приоритет какому-либо трафику, или наоборот этот трафик дискриминировать.

Принцип сетевого нейтралитета появился в 2010 году и с тех пор предполагалось, что это станет основой для свободного развития интернета и равного доступа к информации для всех. Однако в декабре 2017 года Федеральная комиссия по связи после долгих дискуссий поддержала инициативу об отмене этого принципа.

Причем одним из аргументов, было избавление интернет-отрасли от избыточного государственного регулирования. Это решение вызвало невероятно бурную реакцию в том числе со стороны интернет-компаний, которые опасаются, что провайдеры начнут брать с них дополнительные деньги за более быстрый доступ пользователей к тяжелому или очень востребованному контенту. Подробности – в программе Вести.net.